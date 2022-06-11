دونيتسك: يتم التحضير لمحاكمة المرتزق من كوريا الجنوبية في وطنه

أعلنت وزيرة الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، أنه يتم حاليا في الجمهورية التحضير لمحاكمة مواطن كوري جنوبي كان يحارب إلى جانب القوات الأوكرانية.

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وقالت لقناة "سولوفيوف لايف"، اليوم السبت: "الآن يتم إعداد الحكم على، حد علمنا، فيما يخص المرتزق من كوريا الجنوبية، هذا هو مواطنهم".

ودققت أن محاكمة المرتزق لن تتم في جمهورية دونيتسك بل في بلاده، متابعة: "يتم التحضير للمحاكمة في كوريا الجنوبية نفسها، لأنه هرب من هناك".

وأضافت أن العديد من المرتزقة الأجانب يحاربون حاليا إلى جانب القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن النظر في قضاياهم سيتم عند استسلامهم".

وجرت في جمهورية دونيتسك الشعبية في الأسبوع الجاري محاكمة المرتزقين البريطانيين شون بينر وأيدين أسلين والمرتزق المغربي سعدون براهيم، الذين استسلموا في ماريوبول في منتصف أبريل الماضي.

المصدر: نوفوستي