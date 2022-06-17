العملية العسكرية في أوكرانيا.. الدفاع الروسية تنشر إحصاءات عن عدد المرتزقة الأجانب ومصائرهم

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية يومية، إن أكبر عدد من المرتزقة وصلوا إلى أوكرانيا من بولندا وكندا والولايات المتحدة.

وأضاف الجنرال: "تتصدر بولندا بلا منازع، الدول الأوروبية، في عدد المرتزقة الذين وصلوا والذين قتلوا. منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وصل من هناك 1831 شخصا إلى أوكرانيا، تمت تصفية 378 شخصا منهم بالفعل وغادر 272 مرتزقا إلى وطنهم. تليها رومانيا - 504 مرتزقا، مع 102 من القتلى و 98 حالة مغادرة. وفي المركز الثالث بريطانيا: 422 مرتزقا، و 101 من القتلى و 95 حالة مغادرة".

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ونوه الجنرال بأن، معظم مرتزقة أمريكا الشمالية قدموا من كندا - 601 شخص قتل منهم 162 وغادر 169 منطقة القتال. في المركز الثاني الولايات المتحدة: وصل 530، وقتل 214، وغادر 227.

بالنسبة للشرق الأوسط وما وراء القوقاز وآسيا، أكبر عدد جاء من جورجيا-355 شخصا، تم قتل 120 منهم وغادر 90 أراضي أوكرانيا. ثم يأتي عناصر العصابات الإرهابية من سوريا - 200 شخص، تم قتل 80 منهم حتى الآن وغادر 66 أراضي اوكرانيا.

ووفقا لمعطيات الدفاع الروسية، في المجموع يقاتل ممثلو 64 دولة إلى جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وقتل بشكل إجمالي خلال ذلك حوالي ألفي أجنبي.

وشدد الجنرال على أن، "تدفق المرتزقة لم ينخفض ​​فحسب، بل يتجه في الواقع في الاتجاه المعاكس" على خلفية "الإخفاقات العسكرية لنظام كييف والخسائر اليومية الجسيمة التي يتعرض لها".

المصدر: نوفوستي