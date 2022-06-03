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فرنسا.. مصادرة أسلحة وذخائر خلال اعتقال نازيين جدد

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فرنسا.. مصادرة أسلحة وذخائر خلال اعتقال نازيين جدد
AFP
الشرطة الفرنسية - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة في منطقة إلزاس صادرت ترسانة كبيرة من الأسلحة لدى جماعة من النازيين الجدد شملت 41 قطعة سلاح و120 ألف طلقة.

وأشارت وكالة "فرانس إنفو" إلى أنه "خلال مداهمة لأربعة أعضاء في حركة اليمين المتطرف الثلاثاء الماضي، عثرت الشرطة على 18 قطعة سلاح مرخصة و23 قطعة سلاح مخالفة، بينها 72 بندقية كلاشينكوف وذخيرة".

وتابعت: "صادرت الشرطة 35 كيلوغراما من البارود، ونحو 120 ألف طلقة من جميع العيارات، وأكثر من 25 ألف يورو".

وأشارت إلى أنه تم اعتقل اثنين من الأربعة بتهمة تهريب الأسلحة، فيما يظل الاثنان الآخران طليقي السراح تحت الإشراف القضائي.

ووفقا للمدعي العام في مدينة مولوز، لم يتمكن ضباط إنفاذ القانون من تحديد ما إذا كان النازيون الجدد يخططون لهجوم إرهابي.

المصدر: "نوفوستي" + "فرانس إنفو"

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