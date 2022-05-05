 
مباشر

فرنسا.. سطو مسلح على محل مجوهرات "شانيل" وسط باريس (فيديو)

أخبار العالم

فرنسا.. سطو مسلح على محل مجوهرات
Gettyimages.ru
فرنسا.. سطو مسلح على محل مجوهرات "شانيل" وسط باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syfq

شهد محل مجوهرات "شانيل" وسط العاصمة الفرنسية باريس سطوا مسلحا نفذه أربعة ملثمين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عملية السطو.

ووثق المقطع أربعة أشخاص ملثمين يرتدون لباسا أسود اللون وهم يغادرون المحل على متن دراجتين ناريتين بعد الاستيلاء على المجوهرات.

وأكد مصدر من الشرطة الفرنسية لـ "BFMTV" أن الملثمين كانوا مسلحين ببندقية قنص، مؤكدا عدم تسجيل إصابات في صفوف المواطنين.

ولم يكشف مسؤولو المتجر عن قيمة البضائع المسروقة، وأكدت الشرطة أن لا معلومات لديها عن هويات اللصوص.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا