افترضت صحيفة التايمز البريطانية أن كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية قد تخلت عن استخدام شعار وحدات قوات الأمن الخاصة في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتوضح الصحيفة أنها استنتجت هذا الأمر بناء على تفاصيل حفل الإعلان عن تشكيل وحدة قوات العمليات الخاصة في "آزوف"، والذي جرى يوم الأحد في خاركوف. وبحسب المقال، في الحفل، تم تسليم مقاتلي "آزوف" رقع الأكمام التي لا تحتوي على رمز خطاف الذئب النازي المعدل، الذي كانت "آزوف" تستخدمه منذ عام 2014. وبدلا من ذلك، حملت الرقعة رمح ثلاثي الشعب أصفر على خلفية زرقاء.

وفي الوقت نفسه، لم توضح مقالة صحيفة التايمز ما إذا كان الحديث يدور عن تغيير شعار الكتيبة بأكملها أو فقط رمز وحدة عسكرية جديدة من تشكيل النازيين الجدد.

وفي 26 مايو، قررت المحكمة العليا الروسية تأجيل النظر في طلب مكتب المدعي العام بالاعتراف بالجمعية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" منظمة إرهابية وحظر أنشطتها في روسيا إلى 29 يونيو.

المصدر: تاس