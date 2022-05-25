موسكو تفتح تحقيقا بشأن اكتشاف مقبرة جماعية لمئات الأشخاص في ماريوبول

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها ستفتح تحقيقا في البيانات والأنباء حول اكتشاف مقبرة جماعية في ماريوبول حيث كان يسيطر النازيون الأوكرانيون، تحتوي على رفات مئات الأشخاص.

وقالت اللجنة في بيان إنها "ستحقق في إطار القضايا الجنائية، في البيانات حول اكتشاف مقبرة جماعية قام بها جنود أوكرانيون في ماريوبول".

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وأشارت إلى أن "شهود عيان أكدوا أن المقبرة تحتوي على رفات مئات الأشخاص".

وأكد أن "التحقيق سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجريمة".



وكان عمدة ماريوبول كونستانتين إيفاشينكو أعلن عن العثور على مقبرة جماعية داخل حدود ماريوبول المحررة في المقبرة القديمة.

المصدر: "تاس" + RT