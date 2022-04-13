 
مباشر

روسيا ترفض مزاعم واشنطن بشأن احتمال لجوئها للكيميائي في أوكرانيا

أخبار العالم

روسيا ترفض مزاعم واشنطن بشأن احتمال لجوئها للكيميائي في أوكرانيا
Sputnik
مقر السفارة الروسية في واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssxn

وصفت السفارة الروسية في واشنطن مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها استفزازية وعديمة الأساس.

إقرأ المزيد
جنرال في وزارة الدفاع الروسية يتحدث عن براءة الاختراع الأمريكية رقم 8967029
جنرال في وزارة الدفاع الروسية يتحدث عن براءة الاختراع الأمريكية رقم 8967029

وشددت السفارة الروسية في بيان لها مساء أمس الثلاثاء على أن القوات المسلحة الروسية "لا تمتلك ولا يمكن أن تمتلك عوامل قتالية كيميائية"، بعد أن أتلفت روسيا كل مخزونها للأسلحة الكيماوية عام 2017.

وأشارت السفارة إلى أن ما يثير القلق هو معلومات أكدتها الدفاع الرسية وتفيد بتحضير الراديكاليين الأوكرانيين لاستفزازات باستخدام المواد الكيميائية، مضيفة أن لدى روسيا "أسئلة عن مصدر هذه المواد".

وأضافت السفارة: "نحث واشنطن على الكف عن الترويج للمعلومات المضللة. وبدلا من ذلك، ينبغى للزملاء تكثيف عملية نزع السلاح الكيماوي لدولتهم"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبقى الدولة الوحيدة الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية والتي لم تف بالتزاماتها الدولية.

وكان برايس قد قال في وقت سابق الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيماوية في ماريوبول الأوكرانية، لكنه أعرب عن وجود "مخاوف" من احتمال لجوء روسيا إلى أسلحة كيميائية، مدعيا أن "لديها سجل في ذلك" وأنها سبق أن "استخدمت عوامل كيميائية ضد مواطنيها".

اللمصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا