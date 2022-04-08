الدفاع الروسية: النازيون فخخوا مخازن للمواد الكيميائية السامة ويخططون لتفجيرها شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الجدد فخخوا مخازن تحتوي على مواد كيميائية سامة في بلدة أفدييفكا شرق أوكرانيا ويخططون لتفجيرها مع اقتراب قوات دونيتسك من المنطقة.

وقال رئيس إدارة شؤون الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة: "أعد مقاتلو التشكيلات القومية المتطرفة في أفدييفكا، استفزازا غير إنساني لتسميم سكان المناطق المجاورة بشكل جماعي بمواد كيميائية سامة. وللقيام بذلك، أقدم النازيون الجدد على تفخيخ مخازن لمواد كيميائية سامة في مصنع فحم"، مضيفا أن القوميين المتطرفين يخططون لتفجيرها مع اقتراب قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من المدينة".

المصدر: تاس