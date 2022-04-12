نواب البرلمان الأوكراني يقترحون حظر الموسيقى الروسية

تم في البرلمان الأوكراني تسجيل مشروع قانون حول حظر استخدام الموسيقى الروسية في الإذاعة والتلفزيون ووسائل النقل والمقاهي ودور السينما.

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وجاء في نص مشروع القانون المنشور في موقع البرلمان، اليوم الثلاثاء: "للفترة الممتدة حتى تحرير جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة ووقف العدوان من قبل روسيا، يجب حظر استخدام الأعمال السمعية والبصرية التي يؤديها مواطنو وسكان الدولة المعتدية في الإذاعة والتلفزيون والمرافق الترفيهية ووسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية والترفيهية والفنادق والمطاعم ودور السينما في أراضي أوكرانيا".

وتم تقديم مشروع القانون من قبل نواب من حزب "التضامن الأوروبي" وبينهم صوفيا فيدينا وإيرينا فريز وإيرينا كليمبوش-تسينتسادزي وأوليغ سينوتكا وفيكتوريا سيومار.

المصدر: نوفوستي