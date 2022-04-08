 
مباشر

رئيس وزراء أوكرانيا: سنقوم بتأميم كافة الممتلكات الروسية

مال وأعمال

رئيس وزراء أوكرانيا: سنقوم بتأميم كافة الممتلكات الروسية
Legion-Media
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srrx

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الجمعة أن كييف تخطط لتأميم كافة الممتلكات الروسية في أراضي البلاد.

وقال شميغال في حديث لقناة "رادا" (البرلمان الأوكراني) التلفزيونية: "تم اعتماد التشريع الخاص بالتأميم، وقد بدأنا بالفعل هذه العملية، وبالطبع سنقوم بتأميم كل الممتلكات الروسية من أجل تعويض بعض الخسائر التي تلحقها روسيا بنا".

إقرأ المزيد
البرلمان الأوكراني يصادق على مصادرة ممتلكات الروس ومؤيدي العملية الروسية
البرلمان الأوكراني يصادق على مصادرة ممتلكات الروس ومؤيدي العملية الروسية

وأضاف أن كييف تعول أيضا على استخدام الأصول الروسية المجمدة في دول أخرى.

وفي 1 أبريل، أقر البرلمان الأوكراني قانونا بشأن تأميم ممتلكات المواطنين الروس، وكذلك أولئك الذين يؤيدون علنا العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على تصريحات غربية حول تأميم محتمل لأصول روسية في الخارج، من أن "تأميم الشركات هو سيف ذو حدين لذلك سوف نذهب بعيدا، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن هذا سلاح ذو حدين".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا