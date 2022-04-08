رئيس وزراء أوكرانيا: سنقوم بتأميم كافة الممتلكات الروسية

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الجمعة أن كييف تخطط لتأميم كافة الممتلكات الروسية في أراضي البلاد.

وقال شميغال في حديث لقناة "رادا" (البرلمان الأوكراني) التلفزيونية: "تم اعتماد التشريع الخاص بالتأميم، وقد بدأنا بالفعل هذه العملية، وبالطبع سنقوم بتأميم كل الممتلكات الروسية من أجل تعويض بعض الخسائر التي تلحقها روسيا بنا".

إقرأ المزيد

وأضاف أن كييف تعول أيضا على استخدام الأصول الروسية المجمدة في دول أخرى.

وفي 1 أبريل، أقر البرلمان الأوكراني قانونا بشأن تأميم ممتلكات المواطنين الروس، وكذلك أولئك الذين يؤيدون علنا العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على تصريحات غربية حول تأميم محتمل لأصول روسية في الخارج، من أن "تأميم الشركات هو سيف ذو حدين لذلك سوف نذهب بعيدا، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن هذا سلاح ذو حدين".

المصدر: "نوفوستي"