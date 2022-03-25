روسيا تقدم أكثر من 8 آلاف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن أكثر من 40 قافلة من الشاحنات نقلت أكثر من ثمانية آلاف طن من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك.

وأضافت الوزارة في بيانها: "منذ بداية المهمة الإنسانية، سلمت روسيا أكثر من 8000 طن من المساعدات الإنسانية إلى مناطق دونباس وأوكرانيا".

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الروسي قام يوم الجمعة بتسليم 120 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية.

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وتابع البيان: "تستمر عمليات نقل الإمدادات الغذائية مستمرة في الوصول إلى مركز الدعم الحياة في قرية بيزيمينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث يوجد أكثر من 400 شخص".

يوم أمس قال العقيد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه منذ 2 مارس، سلمت روسيا ما يقرب من 5000 طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: نوفوستي