الجيش الروسي يسلم شحنة مساعدات إنسانية إلى سكان ميليتوبول في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي سلم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية وزنها الإجمالي أكثر من 20 طنا إلى مدينة ميليتوبول بمنطقة زابوروجي في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة: "من خلال نقطة التفتيش الحدودية في جمهورية القرم، قام العسكريون الروس بتسليم دفعة أخرى من الشحنات الإنسانية يبلغ إجمالي حجمها حوالي 20 طنا إلى ميليتوبول بمنطقة زابوروجي.. وقام العسكريون الروس بتأمين سلامة القافلة الإنسانية".

وتضمنت الشحنة المنتجات الأساسية من أغذية الأطفال والحبوب واللحوم والأسماك المعلبة والخضروات.

المصدر: نوفوستي