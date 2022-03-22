البنتاغون "يهرش رأسه" بسبب استخدام روسيا لصواريخ تفوق سرعتها الصوت

صرح ممثل رفيع للإدارة العسكرية الأمريكية بأن استخدام روسيا للأسلحة التي تفوق سرعتها الصوت أثناء العملية في أوكرانيا أجبر البنتاغون على "حك رأسه"، لكشف الدوافع من وراء هذه الخطوة.

وأبدى المسؤول العسكري الأمريكي تحفظا مفاده أن البنتاغون لا يمكنه حتى الآن "تأكيد" أو دحض بيان الجيش الروسي عن إطلاق صاروخ باليستي أسرع من الصوت من طراز كينجال لتدمير ترسانة محمية تحت الأرض في منطقة جبلية بأوكرانيا.

وقال المسؤول بهذا الشأن: "هنا لا يوجد وضوح تام. نعتقد أن هذا الأمر ممكن بالطبع، لكن بصراحة، يدفع إلى حك الرأس قليلا. ليس من الواضح تماما لماذا؟".

ومن بين الروايات المحتملة، أشار المسؤول العسكري الأمريكي إلى رغبة روسيا في "إرسال إشارة إلى الغرب وأوكرانيا"، وتسجيل نقاط إضافية في المفاوضات الجارية لحل النزاع، مضيفا قوله في هذا السياق: "لكن من وجهة نظر عسكرية بحتة، لا يبدو هذا بمثابة تمجيد من الناحية العملية".

وكانت روسيا أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهدف منها في أنه يتمثل في "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ولهذا، جرى التخطيط لتنفيذ عملية عسكرية "لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة".

المصدر: نوفوستي