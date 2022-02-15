وزير الدفاع الأوكراني: لا توجد أي مجموعة هجومية روسية قرب حدودنا

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف صباح اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد أي تجمع هجومي للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال ريزنيكوف في مداخلة خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني: "أوكد بكل مسؤولية واستنادا إلى بيانات المخابرات الأوكرانية والبيانات التي نتلقاها من الشركاء - لم يتم حتى 14 فبراير 2022، إنشاء مجموعة هجومية هجومية (روسية) واحدة".

كما أشار إلى أنه لا توجد أسباب لفرض الأحكام العرفية في البلاد الآن، فضلا عن أنه شخصيا لا يعتقد أن "روسيا يمكنها غزو كييف والاستيلاء عليها".

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وأمس الاثنين صرح أليكسي دانيلوف، ستركير المجلس الوطني للأمن والدفاع، بأن المجلس لا يرى وجود خطر هجوم روسي على أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال: "ندرك تماما ما يحدث اليوم على أراضي بلدنا، وندرك المخاطر، لكن الوضع تحت السيطرة تماما.. لا نرى اليوم أن هجوما واسع النطاق من جانب روسيا يمكن أن يقع في 16 أو 17 فبراير".

وسبق أن زعمت تقارير أمريكية عن أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث في 16 فبراير الحالي، بينما نفت موسكو مرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا واتهمت الغرب بتأجيج الهستيريا حول هذا الموضوع لتحقيق أغراض خاصة به.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية