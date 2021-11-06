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انقطاع التيار الكهربائي في سائر أنحاء زامبيا والسبب مجهول

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انقطاع التيار الكهربائي في سائر أنحاء زامبيا والسبب مجهول
Reuters KACPER PEMPEL
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أفادت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا بأن التيار انقطع في سائر أنحاء البلاد اليوم السبت، لسبب غير معلوم، مؤكدة أنها تعكف على حل المشكلة.

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وأشار جون كوندا، المتحدث باسم شركة الكهرباء "زسكو" المملوكة للدولة، إلى أن "التيار انقطع في عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن، وتعكف الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار في النظام"، كما رجح عودة التيار الكهربائي في غضون ست إلى ثماني ساعات.

وشهدت زامبيا انقطاعا كبيرا للكهرباء في الشهر الماضي أثر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهرومائية.

المصدر: "رويترز"

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