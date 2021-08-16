بفارق مليون صوت.. هاكايندي هيشيليما يفوز برئاسة زامبيا

استيقظت زامبيا اليوم الاثنين على رئيس جديد هو هاكايندي هيشيليما المعارض المخضرم الذي فاز في الانتخابات متقدما بفارق مليون صوت تقريبا على خصمه وسط نسبة مشاركة كثيفة.

وأشاد هيشيليما رجل الأعمال البالغ 59 عاما والذي ترشح للمرة السادسة للانتخابات بما وصفه بأنه "لحظة تاريخية كان ينتظرها ملايين الزامبيين".

وهيشيليما المعروف بـ"بالي" وهي كلمة مستخدمة للاشارة الى الأب أو كبير العائلة، توجه إلى الأمة بخطاب مباشر من منزله في حي سكني في العاصمة لوساكا، مشيدا بتعبئة الشباب لاسيما الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما الذين شكلوا غالبية الناخبين السبعة ملايين في البلاد التي يقطنها 17 مليون نسمة.

وقال: "هذا النصر ليس لبالي إنما لرجال ونساء زامبيا خصوصا الشباب".

وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت أن هيشيليما نال حوالى مليون صوت أكثر من لونغو وأن نسبة المشاركة كانت كثيفة وبلغت 71%.

المصدر: "أ ف ب"