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البيت الأبيض: بايدن سيكون في استقبال جثامين جنود أمريكيين قتلوا في كابل

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البيت الأبيض: بايدن سيكون في استقبال جثامين جنود أمريكيين قتلوا في كابل
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن يجلس على متن طائرة الرئاسة في قاعدة أندروز المشتركة
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توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قاعدة دوفر الجوية الأحد لتكريم جنود أمريكيين قتلوا في هجوم انتحاري خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية كابل الأسبوع الماضي.

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ومن المتوقع أن يكون بايدن في استقبال جثامين القتلى من الجنود الأمريكيين العائدة جوا للولايات المتحدة ومن المتوقع أيضا حضور أسرهم وذويهم.

وتسبب الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم "داعش" خارج مطار كابل يوم الخميس الماضي في مقتل عشرات الأفغان و13 جنديا أمريكيا.

ويعد هجوم الخميس، الأكثر دموية بالنسبة للجيش الأمريكي في أفغانستان منذ عقد.

وتعهد بايدن بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم. وقال الجيش الأمريكي أمس السبت إنه قتل مسلحين اثنين من التنظيم المسؤول عن الهجوم في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان.

المصدر: رويترز 

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