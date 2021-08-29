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موفد RT: ورود أنباء عن عشرات الجرحى جراء الانفجار الجديد في كابل

"نوفوستي": انفجار جديد في كابل نجم عن هجوم صاروخي

أخبار العالم

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أفادت وسائل إعلام بورود أنباء عن سماع دوي انفجار قوي جديد قرب مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.

يتبع..

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