"نوفوستي": انفجار جديد في كابل نجم عن هجوم صاروخي
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أفادت وسائل إعلام بورود أنباء عن سماع دوي انفجار قوي جديد قرب مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.
#BREAKING— Sashanka Chakraborty 🇮🇳 (@SashankGuw) August 29, 2021
Another big explosion rocks #Kabul!Blast reportedly near #KabulAirport.#Afghanishtanpic.twitter.com/smAUgwJIlN
Breaking : A big Blast near #KabulAiport , #Kabul#KabulAttack#Kabul_Airport#Afganistan#AfganistanBurning#ISIS_K#ISIS#ISISKhurasan#ISISAttack#pakistanistaliban#KabulBlastpic.twitter.com/S0NnjQTa7S— Prashant Sahu 🇮🇳 (@suryanandannet) August 29, 2021
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.
يتبع..
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