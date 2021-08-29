مسؤولون أمريكيون و"طالبان": الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابل

على خلفية سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأفغانية كابل، أكد مسؤولون أمريكيون وحركة "طالبان" أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في المدينة اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الهجوم استهدف مشتبهين فيهم بأنهم عناصر لجماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، لافتين إلى أن هذا التصريح يأتي بناء على معلومات أولية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل اليوم يرجح أنه نجم عن هجوم صاروخي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تصريح للصحفيين أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية استهدفت انتحاريا وراء عجلة قيادة سيارة مفخخة كان يعتزم مهاجمة مطار كابل.

وأكد موفد RT في كابل خالد الجبوري أن الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، وتلاه إطلاق خمسة صواريخ مجهولة المصدر، مع ورود أنباء أولية عن سقوط قتيلين على الأقل جراء الحادث.

وأكدت تقارير صحفية محلية أن قنبلة صاروخية أصابت منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل، ما أسفر عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى، بينهم نساء أطفال.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القنبلة أطلقت من قبل العسكريين الأمريكيين.

ويأتي ذلك في ظل التفجيرات الدموية التي دوت في محيط مطار كابل الخميس وأودت بأرواح نحو 200 شخص بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 جنديا أمريكيا، وتبناها تنظيم "داعش".

المصدر: "رويترز" + RT + وكالات