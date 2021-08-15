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نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان

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نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان
AFP
علم النيبال
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طلبت حكومة نيبال المساعدة في إجلاء نحو 1500 من مواطنيها يعملون حراس أمن في سفارات أجنبية ومنظمات إغاثة دولية في أفغانستان.

وقالت سيوا لامسال، المتحدثة باسم وزارة الخارجية النيبالية، في تصريح لوكالة "رويترز" في كاتمندو "كتبنا رسميا للسفارات نطالبهم بذلك".

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وأضافت أن "الحكومة شكلت لجنة لتحديد العدد الفعلي للنيباليين الذين يعملون في كابول وأنحاء أفغانستان"، مشيرة إلى أن "الحكومة ستتخذ ترتيبات إجلائهم".

وليس لنيبال تمثيل دبلوماسي في أفغانستان، لكن ألوفا من مواطنيها يعملون حراس أمن في المقار الدبلوماسية هناك.

المصدر: "رويترز"

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