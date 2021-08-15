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أسوشيتيد برس نقلا عن قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية!

أسوشيتيد برس نقلا عن قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية!

أخبار العالم

أسوشيتيد برس نقلا عن قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية!
Reuters STRINGER
مقاتلو طالبان في العاصمة كابل
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قال مسؤول في طالبان إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول.

وكان هذا هو اسم الدولة في ظل حكومة طالبان التي أطاحت بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت الوكالة إن المسؤول الطالباني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام.

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابول في وقت سابق اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بيد مقاتلي الحركة.

وغادر الرئيس أشرف غني البلاد حيث أشارت تقارير إلى أنه انتقل بشكل مؤقت إلى طاجيكستان ومنها ينوي الانتقال لبلد آخر.

المصدر: RT + AP

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