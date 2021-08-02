تركيا.. رياح شديدة تؤجج حرائق الغابات في منطقة بودروم

أكدت وسائل إعلام تركية أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على حرائق الغابات المستعرة في منطقة المنتجعات التركية في مرماريس وبودروم.

وذكرت قناة "NTV" التركية، أن "حريقا ضخما اندلع في قرية شيكيرتمي في منطقة بودروم وفي قرية هيسارينو في منطقة مرماريس"، مشيرة إلى أن "فرق الدفاع المدني لم تتمكن من السيطرة عليه لفترة من الوقت، وأنه أنتشر بسبب الرياح القوية".

وأضافت أنه تم إخلاء السكان، وعدم مشاركة الطائرات في عملية إخماد الحريق.

ووفقا لوزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، تم إخماد 129 حريقا في الغابات في تركيا في الأيام الأخيرة، كما تمت السيطرة على تسع حرائق كبرى، بما في ذلك في محافظتي أنطاليا وموغلا.

من جهته، أكد وزير الصحة فخر الدين قوجة ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في تركيا إلى ثمانية، وعدد الضحايا إلى 864.

المصدر: "نوفوستي"