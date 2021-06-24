إيطاليا ترصد تراجعا للإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، تسجيلها 927 إصابة و28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 927، مقابل 951 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4255700 حالة، بينها 62309 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 28 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 30 الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127362 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4066029 شخصا، بعد رصد 6566 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT