إعلام عبري: مسؤول الأمن في الكنيست أبلغ إيتمار بن غفير بأنه لا يستطيع الذهاب إلى البلدة القديمة

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء بأن المسؤول عن الأمن في الكنيست الإسرائيلي أبلغ النائب عن "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير بأنه لا يستطيع الذهاب إلى البلدة القديمة يوم الخميس.

والثلاثاء منعت شرطة القدس النائب بن غفير من دخول باحة الحرم القدسي الشريف لأنه لم ينسق مسبقا قدومه إلى المكان.

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يذكر أنه بموجب أنظمة أصدرها ضابط الكنيست قبل ثلاث سنوات يتعين على كل نائب يرغب في زيارة الحرم تقديم طلب قبل أربع وعشرين ساعة من الزيارة.

ويجب أن يصادق مفتش الشرطة العام أو قائد لواء الشرطة على الطلب.

وكان بن غفير هدد في وقت سابق بأنه سينفذ اقتحاما للمسجد الأقصى في حال منعت الشرطة الإسرائيلية "مسيرة الأعلام" في القدس التي كان مقررا إقامتها في القدس الخميس.

إلى ذلك، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" تنظيم "مسيرة الأعلام" يوم الثلاثاء 15 يونيو، وذلك بعد أن تؤدي الحكومة الجديدة قسمها يوم الأحد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن مجلس الوزراء السياسي والأمني ​قرر تنظيم "مسيرة الأعلام" الثلاثاء المقبل، في ظل إجراءات يتم الاتفاق عليها بين الشرطة ومنظمي المسيرة.

وأشارت الهيئة إلى أن "المسيرة من المتوقع أن تنطلق بعد تنصيب حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد الائتلافية".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية