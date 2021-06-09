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مستوطنون يقتحمون الأقصى والجيش الإسرائيلي يعتقل 6 شبان بالقدس

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مستوطنون يقتحمون الأقصى والجيش الإسرائيلي يعتقل 6 شبان بالقدس
Reuters
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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة قوات الأمن الإسرائيلية التي واصلت شن المداهمات والاقتحامات بالقدس، حيث اعتقلت عددا من الشبان.

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مستوطنون يضعون لافتة باللغة العبرية عند أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى
مستوطنون يضعون لافتة باللغة العبرية عند أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بأن 78 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وبعضهم قام بشعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل مغادرة الساحات من باب المغاربة.

ودعا ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم أنصاره وجمهور المستوطنين إلى اقتحام جماعي كبير للمسجد الأقصى غدا الخميس.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية منذ الصباح الباكر، عناصرها وقواتها الخاصة عند أبواب الأقصى والطرق المؤدية إليه، ودققت في هويات الوافدين من القدس والداخلين للمسجد، واحتجزت بعضهم عند البوابات الخارجية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستة مواطنين من القدس.

المصدر: عرب48

 

 

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