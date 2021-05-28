إيطاليا تتبرع بمبلغ 6,8 مليون يورو لبرامج وخدمات "الأونروا"

تبرعت الحكومة الإيطالية بمبلغ 6,8 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا" وذلك دعما لبرامجها وخدماتها الأساسية.

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وقالت وكالة "الأونروا" في بيان: إن "هذا الدعم من إيطاليا سيكون له أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من أكثر الأشخاص المعرضين للمخاطر في الشرق الأوسط".

وقال القنصل العام الإيطالي في القدس، جوزيبي فيديلي، إن "هذا التبرع يعكس الالتزام الراسخ لإيطاليا بدعم "الأونروا" في تقديم خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط".

وأضاف: "مؤخرا دأبت "الأونروا" على أن تكون في المقدمة في تقديم الدعم الطارئ للفلسطينيين الأشد تأثرا بالجولة الأخيرة من استئناف العمليات العدائية في قطاع غزة، وتظهر مرة أخرى مدى أهمية وجود الأونروا على الأرض للوصول إلى الأشخاص الأشد احتياجا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية