ظريف: سياستنا الخارجية واضحة ولا يجب الخلط بينها وبين آراء بعض المسؤولين

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن بلاده لديها سياسة خارجية واضحة ولا يجب الخلط بينها وبين آراء بعض المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح في تغريدة أن "الحكومة الإيرانية مفعمة بالحيوية، والمسؤولون يعبرون عن آراء متنوعة، لكن لا ينبغي الخلط بين هذه الآراء وسياسة الدولة".

وأضاف: "بصفتي وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، سأقدم قريبا خطة عمل ملموسة وبناءة، من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة".

وجاءت تغريدة ظريف ردا على تصريح لمحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وكان رضائي قال للصحيفة إن "إيران مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى في حال أرسل الطرف المقابل إشارات واضحة حول رفع العقوبات بغضون عام واحد"، مضيفا أنه "على الطرف المقابل أن يعلن ويضمن لنا رفع العقوبات المفروضة في غضون عام".

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة رد على تصريح رضائي، قائلا إن مواقف إیران الرسمية تعلن عبر قنوات وزارة الخارجية.

المصدر: RT