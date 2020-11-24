مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء لبحث النزاع المسلح في تيغراي بإثيوبيا

قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الثلاثاء لبحث التوتر المسلح المتصاعد في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية بطلب من جنوب إفريقيا وتونس و"سان فانسون وغرينادين".

سبق قرار الاجتماع، الذي سيتم في جلسة مغلقة عبر الفيديو، إعلان رئيس إقليم تيغراي أن شعبه "مستعد للموت" ردا على تخيير رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قادة الإقليم بين الاستسلام في مهلة لا تتجاوز 72 ساعة أو تحمل تبعات هجوم عسكري حكومي كاسح عليهم في إطار العملية العسكرية التي تنفذها أديس أبابا منذ يوم 4 من الشهر الجاري. وقد خلفت هذه العملية أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى ونحو 40 ألف نازح إلى السودان المجاور. واستدعت هذه الكارثة الإنسانية تدخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريش بالدعوة الجمعة الماضي إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا من أجل تقديم المساعدات للعالقين في تيغراي، متأسفا لرفض أديس أبابا الوساطات في هذا النزاع.

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وبعد بحث مجلس الأمن في منتصف نوفمبر الماضي النزاع في إقليم تيغراي بشكل غير رسمي، لا يعرف إن كان اجتماعه الرسمي الثلاثاء سيفضي إلى قرارات ملزمة وحاسمة.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية