رئيس وزراء جورجيا يدخل عزلة ذاتية بعد الاحتكاك مع مصاب بكوفيد

قال رئيس الوزراء الجورجي غيورغي غاخاريا، إنه قرر الدخول عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بمرض كوفيد-19.

وأضاف غاخاريا،، في بيان نشره المكتب الصحفي للحكومة الجورجية: "للأسف، لا بد لي من العمل في نظام مختلف، يوم أمس أكد الموظف الذي كنت على اتصال لفترة طويلة الأمد معه، أن اختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لذلك دخلت في العزلة الذاتية وسأستمر في العمل بهذا الوضع".

تجدر الإشارة إلى أن، عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن، 40727 شخصا.

المصدر: نوفوستي