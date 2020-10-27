واشنطن ترحب بتصفية قيادي بارز لـ"القاعدة" في أفغانستان

رحبت الولايات المتحدة بتصفية قوات الأمن الأفغانية أحد القادة البارزين في نظيم "القاعدة".

وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الاثنين: "نثمن كل التثمين العملية الناجحة للقوات الأفغانية التي استهدفت القيادي البارز في "القاعدة" أبو محسن المصري".

President @ashrafghani has congratulated the Afghan Security Forces on their last night military operation against the Al Qaeda No 2, Husam Abd-al-Ra’uf AKA Abu Mohsin Al - Misri who was killed in an NDS operation in Andar district in Ghazni Province. @SediqSediqqipic.twitter.com/2wP9QHcT16 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) October 25, 2020

وأضاف البيان أن تصفيته تعتبر "خبرا جيدا في ما يخص محاربة "القاعدة" وحرمانها من الملاذ الآمن في أفغانستان".

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وكانت قوات الأمن الأفغانية قد أعلنت عن القضاء على المصري أثناء عملية أمنية في ولاية غزني شرق البلاد.

يذكر أن المدعو حسام عبد الرؤوف الذي لقب بأبي محسن المصري، كان على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بصفته أحد القياديين البارزين في تنظيم "القاعدة".

المصدر: إنترفاكس