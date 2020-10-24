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الأمن الأفغاني: قتلنا القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري

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الأمن الأفغاني: قتلنا القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري
Reuters
قوات الأمن الأفغانية - أرشيف -
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أعلنت مديرية الأمن الوطني في أفغانستان على "تويتر" يوم السبت، أن قوات الأمن الأفغانية قتلت القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي أبو محسن المصري.

وأضافت مديرية الأمن الوطني أن المصري الذي يعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، قتل في عملية خاصة بإقليم غزنة.

وكان أبو محسن المصري مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.

والمصري متهم في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أمريكيين.

المصدر: رويترز

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