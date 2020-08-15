الرئيس الأوكراني يعلق على قرار بيلاروس تسليم الروس المحتجزين لموسكو

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن قرار السلطات البيلاروسية تسليم 32 مواطنا محتجزا لديها إلى روسيا، غير عادل، وإن عواقب هذا القرار قد تكون مأساوية.

وأضاف زيلينسكي، في تعليق على صفحته في "تيليغرام": "حسب اعتقادي، هذا تصرف غريب وغير لائق، وغير مقبول بالتأكيد في العلاقات الودية بين الدول. نحن نعتبر هذا القرار، مع استخدام عبارة ملطفة، غير عادل، ولا يتوافق مع روح العلاقات بين أوكرانيا وبيلاروس القائمة على أساس مبادئ الاحترام والمساعدة المتبادلة، وستكون عواقب هذا القرار مأساوية. نحن ندرك تماما أن عناصر شركة الحراسة المذكورين، سيعودون حتما لممارسة عملهم المعتاد، نشر الحروب. لا سمح الله أن تحصل السلطات البيلاروسية على دونباس دام ومحترق آخر على أراضيها، وهو ما يجيد تنفيذه هؤلاء الرجال بشكل جيد".

في يوم الجمعة الماضي، أعلنت النيابة العامة الروسية أن السلطات البيلاروسية سلمت موسكو 32 مواطنا روسيا، وأن المواطن الثالث والثلاثين الذي يحمل أيضا الجنسية البيلاروسة، قد بقي في بيلاروس.

وقال السفير الروسي في بيلاروس دميتري ميزينتسيف، يوم الجمعة، إن عملية التسليم تمت بمراعاة دقيقة لقواعد القانون الدولي والتشريعات الوطنية لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس.

المصدر: نوفوستي