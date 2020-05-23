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ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة الباكستانية المنكوبة إلى 97 ونجاة اثنين

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ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة الباكستانية المنكوبة إلى 97 ونجاة اثنين
Reuters AKHTAR SOOMRO
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انتشلت فرق الإنقاذ 97 جثة من حطام طائرة تحطمت أمس الجمعة في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني صباح اليوم السبت.

وأكدت السلطات نجاة شخصين في تحطم طائرة "إيرباص إيه-320" الباكستانية التي تعرضت لعطل فني عند محاولة الهبوط في مطار كاراتشي.

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جاء هذا الارتفاع في حصيلة الضحايا بعد أن أفادت وكالات في وقت سابق نقلا عن السلطات الصحية المحلية بانتشال 80 جثة من حطام الطائرة التي كان على متنها 99 شخصا.

وكانت التقارير الأولية لوسائل الإعلام الباكستانية قد أفادت بنجاة العشرات من ركاب الطائرة المنكوبة.

 المصدر: وكالات

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