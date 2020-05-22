وسائل إعلام باكستانية: نجاة 32 من ركاب طائرة كراتشي المنكوبة

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن عشرات الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت اليوم الجمعة في كراتشي، نجوا في الحادث.

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ونقلت صحيفة The Nation الباكستانية على موقعها الإلكتروني عن مصادر إعلامية تأكيدها أن 15 راكبا مصابا من الطائرة المنكوبة التي كان على متنها نحو مائة شخص نقلوا إلى المستشفى المدني في كراتشي، فيما نقل 17 آخرون (بينهم 8 نساء) إلى مستشفى ثان.

كما أفادت وسائل إعلام بانتشال نحو عشرين شخصا على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مكان تحطم الطائرة بمنطقة موديل كولوني السكنية.

وبث التلفزيون المحلي لقطات تظهر العثور على رضيع على قيد الحياة في موقع تحطم الطائرة.

وأفاد المتحدث باسم مؤسسة إيدهي غير الحكومية للرعاية الاجتماعية سعد إيدهي حسب صحيفة DAWN اليومية، بأن جثث 35 ضحية على الأقل نقلت من موقع الحادث إلى مستشفيات مختلفة.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في موقع الحادث بمشاركة قوات الجيش.

المصدر: وكالات