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الحرس الثوري يعدّل برنامج تشييع سليماني

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الحرس الثوري يعدّل برنامج تشييع سليماني
Reuters Thaier Al-Sudani
(صورة أرشيفية)
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نشرت هيئة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني برنامج تشييع جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في إيران، معدلا عن إعلان سابق لعائلة سليماني.

وجاء في بيان الهيئة: تشييع قاسم سليماني في مدينة مشهد لدى الإمام الرضا بعد غد الأحد على أن يشيع في طهران يوم الاثنين ثم ينقل جثمانه إلى مدينة كرمان ليوارى الثرى يوم الثلاثاء.

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وكانت عائلة سليماني قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تشييع سليماني يوم الأحد من جامعة طهران حيث سيصلي عليه المرشد الأعلى علي خامنئي قبل أن ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان ليوارى الثرى هناك.

المصدر: RT

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