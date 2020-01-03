مراسلنا: تشييع سليماني والمهندس غدا السبت من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد بأنه سيتم تشييع جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبي مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، يوم غد السبت في بغداد.

وستبدأ مراسم التشييع عند الساعة 11 صباحا من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية.

واغتيل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر اليوم بغارة أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد.

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ووفقا لمراسلنا في إيران، أعلنت عائلة سليماني، أن تشييع فقيدها سيتم يوم الأحد المقبل من جامعة طهران، حيث سيصلي عليه المرشد الأعلى علي خامنئي، قبل أن ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان ليوارى الثرى هناك.

المصدر: RT