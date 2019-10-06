تقوم السلطات الإسرائيلية ببناء مقبرة ضخمة جديدة تحت الأرض في القدس، بدعوى التغلب على نقص يلوح في الأفق في قبور اليهود بالمدينة المقدسة.

وجرى حفر المقبرة، التي يبلغ طولها ميلا، وتضم 23 ألف غرفة دفن تصطف على الجدران والأرض، في جانب تل أسفل مقبرة اليهود بالقدس.

واستثمرت شركة "شيفرا كديشا"، المجموعة الرئيسة التي تشرف على دفن اليهود في إسرائيل، نحو 86 مليون دولار في هذه المقبرة.

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وحسب الشركة، فإن أول 8000 قبر ستكون جاهزة للاستخدام في نهاية الشهر الجاري، وستكون مخصصة لليهود فقط دون سواهم.

وقال شانانيا شاشور، وهو مدير فرع محلي في "شيفرا كديشا"، اليوم الأحد للصحفيين: "وفقا لخطتنا، بعد الانتهاء من الجزء الأول المؤلف من 23 ألف غرفة دفن، ربما سيكون لدينا مساحة كافية لمواصلة الحفر تحت الأرض".

وأضاف: "سنمضي قدما إذا تقبل الناس هذه الطريقة الجديدة للدفن".

يذكر أن عشرات المقابر في إسرائيل أغلقت أبوابها أمام أي أعمال دفن جديدة، بسبب عدم وجود أي مساحة لدفن أي موتى جدد فيها.

المصدر: رويترز