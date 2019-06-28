بوتين: من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا والعمل على عودة اللاجئين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا والعمل على عودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

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وقال بوتين خلال اجتماع قادة دول "بريكس" الذي جرى على هامش "قمة العشرين" في أوساكا، اليوم الجمعة: "هذا يتعلق بحل الأزمات والصراعات، سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية".

وأشار إلى أنه تم بفضل تقديم روسيا المساعدة الأكبر للحكومة السورية الشرعية في سوريا، أصبح من الممكن وقف إراقة الدماء على نطاق واسع​​​.

وأضاف بوتين: "في المرحلة الحالية من المهم القضاء على البؤر المتبقية من التوتر، ومواصلة مساعدة السلطات السورية في إيصال الإمدادات الإنسانية واستعادة الاقتصاد المدمر والبنية التحتية وعودة اللاجئين".

وتابع: "يجب أن نعمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا".

المصدر: سبوتنيك