بوتين: نعتبر أن أي محاولات لتدمير أو تقليص دور منظمة التجارة العالمية سيأتي بنتائج عكسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع قادة دول بريكس على هامش قمة "العشرين" أن أي محاولة لتدمير أو تهميش منظمة التجارة العالمية أمر غير مقبول، وسيؤدي إلى نتائج عكسية.

ووفقا لبوتين، فإنه يجب الاتفاق في إطار منظمة التجارة العالمية، على مبادئ التعاون في صناعات جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وعمليات الإنترنت المالية، وتحديد معايير واضحة للتفاعل في مجال الاستثمار والخدمات وتطوير البنية التحتية.

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وذكر بوتين أن دمج أنظمة الدفع في دول "بريكس"، بالإضافة إلى إنشاء قناة مستقلة لتبادل المعلومات بين البنوك الوطنية، سيكون مفيدا في الظروف الراهنة، مما سيساعد على استقرار الأنظمة المصرفية في الدول الخمس (روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا).

وأعرب الرئيس الروسي عن تأييده لفكرة توسيع نطاق الأنشطة التشغيلية لبنك تنمية "بريكس"، قائلا: "فيما يتعلق بمسألة توسيع مساهمي البنك، نعتقد أنه ينبغي حل هذه المشكلة على مراحل. أولا، نحتاج إلى الموافقة على صيغة حساب الحصص لمقدمي الطلبات والمستندات التنظيمية اللازمة، ثم ضمان تمثيل إقليمي متوازن".

المصدر: وكالات