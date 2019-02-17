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قتلى ومصابون بحريق في عشوائيات بنغلادش

أخبار العالم

قتلى ومصابون بحريق في عشوائيات بنغلادش
Rajib Raihan / The Daily Star
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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بحريق التهم أكثر من 200 منزل في عشوائيات مدينة تشيتاغونغ جنوبي بنغلادش اليوم الأحد، حسب الشرطة ورجال الإطفاء المحليين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الإطفاء أن الحريق ربما نجم عن تماس كهربائي، فيما أفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية بأن عدد الضحايا بلغ 9 أشخاص، بينهم 4 من عائلة واحدة، وأن جميع الضحايا كانوا نائمين عندما شبت النار فجر اليوم.

المصدر: وكالات

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