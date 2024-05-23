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تشییع جثمان وزير الخارجية الإيراني الراحل حسین أمیر عبداللهیان في طهران

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تشییع جثمان وزير الخارجية الإيراني الراحل حسین أمیر عبداللهیان في طهران
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شيع اليوم الخميس جثمان وزير الخارجية الإيراني الراحل حسین أمیر عبداللهیان بمدينة ري جنوب العاصمة طهران، قبل أن يدفن في مرقد عبد العظيم الحسني بمدينة الري.

يذكر أن عبد اللهيان كان على متن المروحية التي تحطمت شمال غربي إيران يوم الأحد، أثناء عودتها من أذربيجان، وكان على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من كبار المسؤولين.

وصباح الاثنين أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين في أذربيجان إلى مدينة تبريز.

المصدر: RT

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مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز