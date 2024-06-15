رحلة الحجاج السوفيت إلى مكة

في ربيع عام 1926 ولأداء مناسك الحج توجّه وفد كبيرضمّنخبة من المسلمين السوفيت إلى مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

ولكن المهم في تلك الرحلة التاريخية أيضًا إن المفتيين والأئمة والقضاة من الاتحاد السوفييتي شدوا رحالهم إلى المملكة السعودية الفتية بدعوة رسمية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعودللمشاركة في أول مؤتمر إسلامي عالمي بعد سقوط الخلافة العمثانية وذلك للنظر في شؤون المسلمين والأماكن المقدسة وتنظيم الحج.

معلومات تاريخية نادرةيكشفها لكم كتابُذكرياتٍيُنشر ويُترجم إلى اللغة العربية لأول مرةليقدم يوميات وتفاصيل فريدة عنرحلة المسملين الروس إلى السعودية والذين تنقلوا فيها بين مدن المملكة.. ينبع وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة،كما زاروامصر ومدنها.. الاسكندرية والقاهرة وطنطا وطور سينماء، فضلا عن مدن تركيا وذلك في رحلة يملأهاالإيمان والعلم والإحساس بالتقارب الإنساني ولم تخل من بعض السياسة والعلاقات الدولية.

تابعوا حوار أرتيوم كابشوك مع باحث قام بإحياء هذه الذكريات من الأرشيف التتاري المسلم وبعد مراجعتها أكاديميًاليقدم للقراء العرب كنزًا معرفيًا حقيقيًا ودليلًا أخر على عمق التواصل الثقافي والروحي بين الشعوب الروسية والعربية وهود. إيلدار نور إيمانوف، نائب الإدارة الدينية لمسلمي روسيا والمدير العام لدار "المدينة" للنشر.

Your browser does not support audio tag.