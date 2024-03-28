ماكرون ولولا يدشنان غواصة برازيلية بنيت بتكنولوجيا فرنسية

دشن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأربعاء غواصة تعمل بالديزل تم بناؤها في البرازيل بتكنولوجيا فرنسية.

والغواصة التي تحمل اسم Tonelero S42 بُنيت في إطار الشراكة بين البرازيل وفرنسا تم توقيعها في عام 2008 بميزانية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار.

ويبلغ طول الغواصة 71.62 مترا، وتبلغ قدرتها على الإزاحة 1870 طنا ويمكنها البقاء في الخدمة لمدة تصل إلى 70 يوما.

المصدر: أ ب