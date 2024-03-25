الصين تدشن أطول وأعمق سترة المياه العميقة في آسيا

أعلنت الصين عن نجاحها في تدشين سترتها المياه العميقة "هايجي-2" محلية الصنع في شمال بحر الصين الجنوبي، مما يمثل مرحلة جديدة في طريق البلاد للتنقيب عن النفط والغاز في أعماق البحار.

وذكر التلفزيون الحكومي أن تركيب السترة تم في حقل نفط يقع في منطقة حوض نهر اللؤلؤ البحري في مقاطعة قوانغدونغ، حيث انزلقت "هايجي-2" إلى عمق أكثر من 300 متر تحت الماء عبر مسارات مثبتة على بارجة بلغ طولها أكثر من 200 متر. وحسب التقرير فإن عملية التركيب استغرقت حوالي دقيقة واحدة فقط.

وبعد ختام بنائه سوف يزن "هايجي-2" 37000 طن وسيبلغ قياسه 338.5 مترا وسيعمل على متوسط عمق 324 مترا، مما يحطم الأرقام القياسية الآسيوية في ارتفاع الهيكل والوزن وعمق التشغيل وسرعة البناء.

المصدر: AP