رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يزور معرض "مآثر الشعب" المقام بمتحف النصر في موسكو

زار رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا معرض "مآثر الشعب" في متحف النصر وسط موسكو يوم الخميس.

وأظهرت اللقطات أعضاء وفد جمهورية إفريقيا الوسطى وهم يفحصون المعروضات أثناء جولة لمعالم المعرض.

ومعرض "مآثر الشعب" يحاكي الحياة في الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

ووصل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى إلى العاصمة الروسية يوم الأربعاء للمشاركة في المنتدى الأول لمناهضة الاستعمار "من أجل حرية الأمم!" الذي يقام في الفترة من 15 إلى 16 فبراير في موسكو، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة.

المصدر: رابتلي