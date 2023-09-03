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مشاهد جديدة لقصف أفضل دبابة مستخدمة في العالم تحصينات قوات كييف

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نشرت الدفاع الروسية مشاهد لأداء دبابة "تي – 90 إم" التي أثبتت أنها الأفضل بالعالم وقادرة على تدمير خيرة دبابات "الناتو" ومدرعاته، التي عوّل عليها في دحر السلاح الروسي في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، والعسكريين في أرض المعركة، أكدوا أن دبابة "تي–90 إم" أثبتت أنها الأفضل في العالم، حيث دمّرت دبابات "ليوبارد" الألمانية ومختلف الدبابات والمدرعات الأمريكية والغربية، التي اعتبرت الأفضل في العالم حتى نزال أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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