ردا على إحراق نسخة من القرآن.. محتجون أتراك يحرقون العلم السويدي أمام قنصلية السويد في إسطنبول
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اجتمع المتظاهرون الغاضبون أمام قنصلية السويد في شارع الاستقلال بإسطنبول مساء يوم السبت بعد أن أحرق ناشط يميني متطرف نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
وشوهد المتظاهرون وهم يهتفون "اضربوا السويد واشنقوا راسموس بالودان" خارج القنصلية السويدية ويشعلون النار في العلم السويدي، كما حاولوا اقتحام مبنى القنصلية.
وسبق أن حصل ناشط يميني متطرف من الدنمارك راسموس بالودان على إذن من الشرطة لتنظيم احتجاج أمام السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت حيث أحرق نسخة من القرآن الكريم.
المصدر: وكالات