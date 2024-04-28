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ادعى أنه رجل دين يعيش في إيطاليا.. الذكاء الاصطناعي يثير البلبلة في أمريكا

العلوم والتكنولوجيا

ادعى أنه رجل دين يعيش في إيطاليا.. الذكاء الاصطناعي يثير البلبلة في أمريكا
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تم تعليق عمل كاهن افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي بعد أيام من إطلاق نشاطه عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، بعد أن بدأ يقنع المستخدمين بأنه رجل دين حقيقي.

وتم إطلاق "الأب جاستن"، وهو كاهن أبرشي وسيم ذو لحية رمادية ثلاثي الأبعاد، من قبل المجموعة المسيحية الكاثوليكية ومقرها سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا، يوم الاثنين الماضي، كأداة تعليمية تفاعلية، لكنه أصبح يصر على أنه كاهن حقيقي يعيش في أسيزي بإيطاليا!

وفي لقطة شاشة لمحادثة متبادلة مع "الأب جاستن" نشرتها إحدى النساء عبر الإنترنت، بدا أن الكاهن يأخذ اعتراف المرأة، ثم قدم لها الكفارة وبرأها من خطاياها، قائلا: "اذهبي بسلام يا طفلتي، ولا تخطئي بعد الآن".

كما اتخذ الكاهن، الذي نصب نفسه "حقيقيا"، موقفا كاثوليكيا متشددا بشأن القضايا الجنسية، حيث أخبر أحد المستخدمين أن "الكنيسة الكاثوليكية تعلم أن العادة السرية هي اضطراب أخلاقي خطير".

وبعد عدة تفاعلات مثيرة للقلق مع "الأب جاستن"، أعلن رئيس الإجابات الكاثوليكية كريستوفر تشيك يوم الأربعاء، أن الكاهن لن يكون بعد الآن عضوا في رجال الدين.

ادعى أنه رجل دين يعيش في إيطاليا.. الذكاء الاصطناعي يثير البلبلة في أمريكاجاستن بعد أن أصبح شخصا عاديا وليس من رجال الدين

وقال كريك في بيان: "لقد اخترنا هذه الشخصية كدليل على الاحترام الذي نكنه جميعا في الكاثوليكية للإجابات التي يقدمها رجال الدين لدينا. لكن الكثير من الناس أعربوا عن مخاوفهم بشأن هذا الاختيار".

وأضاف: "قررنا إنشاء شخصية جديدة بكل سرعة حذرة. نأمل أن تكون جاهزة  في غضون أسبوع. حتى ذلك الحين، قدمنا ​​"الأب جاستن" كجاستن فقط.  لن نقول إنه تم تعليمه لأنه لم يكن كاهنا حقيقيا أبدا!".

وقام موقع الويب منذ ذلك الحين بإعادة تسمية الذكاء الاصطناعي باسم "المدافع الافتراضي جاستن"، وهو في الأساس نفس الرجل ولكنه بدلا من ذلك، يرتدي قميصا وسترة بنفس خلفية المدينة.

المصدر: نيويورك بوست

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