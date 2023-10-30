"درون روسي" يحدث ثقبا كبيرا في سقف مدرعة فنلندية

تواصل القوات الروسية عملها في تدمير مدرعات "XA-180 Pasi" التي سلمتها فنلندا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقد أظهرت وسائل الإعلام درونا روسيا متحكم فيه يدويا (FPV) يصيب ناقلة الأفراد المدرعة الفنلندية التابعة للواء المشاة البحرية الـ36 الأوكراني. وقد انفجر الدرون الانتحاري، وأحدث ثقبا كبيرا في القسم الأمامي لسقف المدرعة.

ومن غير المعلوم إذا كان داخل المدرعة جنود أم لا. وهل تعرضت الأجهزة داخل المدرعة للضرر؟!. لكن بكل الأحوال فإن المدرعة بحاجة إلى نفقات كبيرة لإصلاحها.

وهذه ليست المدرعة الأولى نوعها التي يخسرها الجيش الأوكراني. علما أن عددها قد وصل إلى عشر مدرعات. وصارت أحداها معروضة في متحف الغنائم العسكرية في مجمع "باتريوت" في ضواحي موسكو. وفي وقت سابق، استولى الجنود الروس على مدرعة أخرى من هذا النوع ورسموا على هيكلها الخارجي حرف Z للرد على الجيش الأوكراني.

جدير بالذكر أن XA-180 Pasi تعتبر نموذجا قديما من المدرعات، ودروعها ضعيفة وحمايتها المضادة للألغام سيئة، وإنها تعجز عن تقديم الدعم الناري الفعال للمشاة.

وتسير المدرعة الفنلندية السداسية العجلات على الطريق المعبدة بسرعة 105 كلم/ساعة، وبسرعة 9 كلم/ساعة على سطح الماء، ومداها 800 كيلومتر.

يذكر أن فنلندا سلّمت أوكرانيا قبل عام واحد كمية من المدرعات مجهولة العدد. وإضافة إلى ذلك فإن فنلندا تقدم للجيش الأوكراني أسلحة خفيفة وبنادق مضادة للدبابات وأنواعا مختلفة من المدافع، والعربات الثقيلة لإزالة حقول الألغام والتي تم تصميمها على أساس دبابات "ليوبارد 2" الألمانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا