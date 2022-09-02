"الروبوت الانتحاري" الأوكراني يعيد إلى الأذهان تجارب فاشلة

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية بأن أوكرانيا أطلقت مسيّرة برية انتحارية تسير على منصة رباعية العجلات منخفضة الخلوص (المسافة بين قعر الروبوت وسطح الأرض).

ويتضمن قسم الشحن للروبوت لغم " تي إم – 62" بمتفجرات تقيّم قوتها بـ7200 غرام ومفجر مغناطيسي يعمل بتأثير أي جسم معدني فوقه.

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وقد يحمل الروبوت كذلك لغما موجّها مضادا للمشاة على غرار لغم Claymore يسلّمه البنتاغون الجيش الأوكراني.

وحسب المصمّمين الأوكرانيين يمكن التحكم في الروبوت لاسلكيا من مسافة 3000 متر. وأشارت المجلة إلى أن الاختراع يشبه لغم Goliath (جليات) الألماني المجنزر ذاتي الحركي الذي استخدمه الألمان عام 1943 في معركتي كورسك ووارسو وأعادت إلى الأذهان أن تلك التجربة فشلت تماما.

تجدر الإشارة إلى أن المخترعين الأوكرانيين كانوا يبتكرون أكثر من مرة ما يسمى بـ"الأسلحة العجيبة"، وبينها كانت دبابة "خزان القمامة" (آزوفيتس) المشهورة أو مدافع الهاون "المطرقة " ذاتية الانفجار، لذا فإن ظهور لغم جديد ذاتي الحركة يجب أن يقيّم على أنه جزء من حرب المعلومات فقط.

المصدر: روسيسكايا غازيتا